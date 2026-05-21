Sora avanti il progetto per il consolidamento di Compre Alto | lavori da 5,2 milioni di euro
A Sora sono in corso i lavori per il consolidamento di Compre Alto, un intervento volto a prevenire rischi legati a frane nella zona. L’opera, valutata in circa 5,2 milioni di euro, fa parte di un progetto più ampio di messa in sicurezza del territorio. L’iter burocratico e tecnico relativo all’intervento continua a procedere, con l’obiettivo di completare le opere di consolidamento e garantire la stabilità dell’area interessata.
Prosegue l’iter dell’importante opera pubblica: “Consolidamento del movimento franoso in località Compre Alto”. Proprio in questi giorni è in via di definizione il progetto esecutivo dei lavori per i quali il Comune di Sora ha ottenuto un finanziamento di 5.200.000 euro dal Ministero. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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Sora, avanti il progetto per il consolidamento della frana in località Compre Alto: lavori da 5,2 milioni di euro ?Clicca sulla foto per leggere l'articolo x.com