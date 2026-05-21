Si intrufola sull’ambulanza Cacciato fuori dall’autista
Un individuo si è introdotto all’interno di un’ambulanza, venendo successivamente scacciato dall’autista. Prima di questo episodio, aveva lanciato alcuni pezzi di mattone contro veicoli in movimento e anche contro l’ambulanza stessa. La situazione si è verificata in un’area trafficata e le forze dell’ordine sono intervenute per gestire il caso. Non ci sono ancora dettagli sulle motivazioni del gesto o eventuali conseguenze legali per l’autore.
Prima ha lanciato alcuni pezzi di mattone verso vetture in transito e perfino verso l’ambulanza della Croce rossa che era stata chiamata per un eventuale trasporto dell’uomo, un trentenne residente alla periferia di Castelnovo Sotto, che evidenziava alcuni problemi di salute, attraverso un atteggiamento apparso piuttosto aggressivo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Ma, nonostante la presenza delle forze dell’ordine, l’uomo ha tentato di infilarsi nell’abitacolo dell’ambulanza della Croce rossa, puntando direttamente al posto di guida. Con la normativa che prevede che i mezzi di soccorsi, anche se fermi sui luoghi di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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