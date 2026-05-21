Si intrufola sull’ambulanza Cacciato fuori dall’autista

Un individuo si è introdotto all’interno di un’ambulanza, venendo successivamente scacciato dall’autista. Prima di questo episodio, aveva lanciato alcuni pezzi di mattone contro veicoli in movimento e anche contro l’ambulanza stessa. La situazione si è verificata in un’area trafficata e le forze dell’ordine sono intervenute per gestire il caso. Non ci sono ancora dettagli sulle motivazioni del gesto o eventuali conseguenze legali per l’autore.

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