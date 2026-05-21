A Cannes 2026, l’attrice ha scelto un abito in velluto dorato che ha attirato immediatamente l’attenzione. La serata ha visto anche altri ospiti sfoggiare look eleganti, ma la sua presenza ha avuto un impatto particolare. La scelta di un tessuto ricco e di un colore intenso ha fatto parlare di sé tra gli appassionati di moda e i giornalisti presenti. La presenza dell’attrice sulla passerella ha confermato la sua capacità di sorprendere anche in un contesto così prestigioso.

Accantoniamo per un attimo l’idea che la vera eleganza passi soltanto attraverso i soliti immensi abiti da principessa, dalle gonne chilometriche e pure da quei corsetti tanto stretti da levare il fiato. Se c’è una lezione che il Festival di Cannes 2026 ci sta insegnando, è che le vere icone non seguono le regole: le dettano. L’ennesima dimostrazione di questo è arrivata dallo scenario da sogno del Château de la Croix des Gardes, dove Sharon Stone ha letteralmente rubato la scena al gala benefico Knights of Charity. Dopo aver incantato la Croisette nei giorni scorsi a suon di volumi teatrali e mantelle scenografiche, l’attrice ha deciso di cambiare totalmente registro, scommettendo su di un look di gusto mannish ad altissimo tasso di glamour. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sharon Stone in velluto dorato a Cannes 2026: così stupisce ancora dopo il red carpet

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