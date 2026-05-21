Sequestro e torture tra Pistoia e Calenzano | arrestato un 32enne

Da firenzetoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona tra Pistoia e Calenzano, un uomo di 32 anni di nazionalità marocchina è stato arrestato. L’arresto è avvenuto in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze. La misura giudiziaria riguarda un episodio di sequestro e torture di cui si sarebbe reso responsabile. L’indagine ha portato all’emissione del provvedimento, che ha portato all’arresto dell’uomo.

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Un uomo di 32 anni, di nazionalità marocchina, è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze. Il provvedimento, richiesto e coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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