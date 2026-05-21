Seconda lettera di richiamo Rai a Ranucci | chiesto pluralismo e meno reportage a tesi

La Rai ha inviato una seconda lettera di richiamo a un giornalista, questa volta per una puntata trasmessa il 17 maggio, dedicata a un politico. La richiesta si concentra sulla presenza di un maggior pluralismo e sulla riduzione di reportage considerati a tesi. La prima lettera era stata inviata in seguito a dichiarazioni fatte su un altro esponente politico. La natura delle comunicazioni si riferisce a presunte esigenze di equilibrio nelle trasmissioni.

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