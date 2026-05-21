Scippo e schianto 53enne arrestato

Un uomo di 53 anni, residente a Parma, è stato arrestato dopo essere stato fermato a Castelnovo Sotto. L’arresto è avvenuto l’altra ieri mattina, a seguito di un inseguimento che si è concluso con un incidente sulla ex Statale 358, vicino al paese. La polizia ha fermato l’uomo dopo averlo inseguito lungo le strade della zona. La vicenda ha coinvolto un tentativo di scippo e un incidente stradale.

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E’ scattato formalmente l’arresto per l’uomo di 53 anni, residente a Parma, fermato l’altra ieri mattina a Castelnovo Sotto dopo un inseguimento concluso con un incidente sull’ex Statale 358, alle porte del paese. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è accusato di rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa. L’uomo era alla guida di una Ford Focus, che si sarebbe procurato il giorno prima a Reggio con una rapina a una donna di origine ucraina. E si indaga per capire se l’uomo possa aver messo a segno altri reati nella Bassa, dove risulta essere transitato diverse volte (anche insieme a un’altra persona), come dimostrano i dati dei sistemi delle telecamere di controllo ai varchi dei vari paesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scippo e schianto, 53enne arrestato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video UPDATE: A Texas COP SO BAD He Just Got Jailed and SENTENCED Sullo stesso argomento Fuga dopo scippo a Castelnovo Sotto, arrestato il 53enneCastelnovo Sotto (Reggio Emilia), 20 maggio 2026 - E’ stato dichiarato in arresto il 53enne fermato ieri mattina a Castelnovo Sotto dopo un... Statale 36, schianto all'uscita di Civate: soccorso un 53enneIncidente nella serata di Pasquetta lungo la Statale 36 in direzione nord, all'altezza dell'uscita di Civate/Isella. Scippa la bibliotecaria e si schianta dopo la fugaSpettacolare inseguimento di un 53enne: la sua corsa finisce contro altre due macchine. Dopo le aggressioni era scappato su un’auto rubata ... msn.com