Scandicci controlli internazionali sull’autostrada A1

Da firenzetoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime settimane, nell’area di parcheggio Vingone Est sull’autostrada A1 a Scandicci, è stata condotta un’operazione di controlli che ha coinvolto più paesi europei. L’intervento, organizzato dall’Autorità Europea del Lavoro (ELA), ha visto la partecipazione della polizia stradale italiana e di rappresentanti di Austria, Belgio, Croazia e Slovenia. Durante le verifiche, sono stati ispezionati veicoli e documenti, e sono stati effettuati controlli sulle condizioni di sicurezza e sul rispetto delle norme di trasporto internazionale.

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Nelle scorse settimane, nell’area di parcheggio Vingone Est sull’A1 a Scandicci (FI), si è svolta un’operazione straordinaria di controlli stradali promossa dall’Autorità Europea del Lavoro (ELA), con polizia stradale italiana e rappresentanti di Austria, Belgio, Croazia e Slovenia, insieme a. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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