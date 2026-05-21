Scandicci controlli internazionali sull’autostrada A1

Nelle ultime settimane, nell’area di parcheggio Vingone Est sull’autostrada A1 a Scandicci, è stata condotta un’operazione di controlli che ha coinvolto più paesi europei. L’intervento, organizzato dall’Autorità Europea del Lavoro (ELA), ha visto la partecipazione della polizia stradale italiana e di rappresentanti di Austria, Belgio, Croazia e Slovenia. Durante le verifiche, sono stati ispezionati veicoli e documenti, e sono stati effettuati controlli sulle condizioni di sicurezza e sul rispetto delle norme di trasporto internazionale.

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