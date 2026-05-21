Sarno al setaccio | guerra alle bici modificate oltre 15 sequestri e pioggia di multe

A Sarno sono iniziati controlli mirati sulle biciclette a pedalata assistita in strada. Durante le operazioni sono stati sequestrati più di quindici veicoli e sono state comminate numerose multe ai conducenti trovati con biciclette non conformi alle normative vigenti. Le verifiche si sono concentrate principalmente sulla conformità delle bici alle leggi relative a motorizzazione e sicurezza. Le forze dell’ordine hanno intensificato le attività nel tentativo di regolare il traffico e garantire la sicurezza dei cittadini.

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Sarno al setaccio: al via, infatti, i controlli sulle biciclette a pedalata assistita in circolazione. Da diverse settimane gli agenti della Polizia Municipale stanno intensificando le verifiche sui velocipedi elettrici potenzialmente modificati o non conformi ai requisiti previsti dalla legge. 🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Stretta della polizia locale: denunce, sequestri e pioggia di multe per abbandono di rifiutiNelle ultime 48 ore, la polizia locale ha denunciato tre persone all'autorità giudiziaria per reati connessi alla circolazione stradale.