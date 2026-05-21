Sarabanda Celebrity torna con Rettore Elisabetta Gregoraci Anna Tatangelo e Fabio Fognini
Stasera su Italia 1 prende il via una nuova edizione di Sarabanda Celebrity, il game show musicale condotto da Enrico Papi. La trasmissione, in onda nella prima serata, vedrà protagonisti alcuni volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport, tra cui Rettore, Elisabetta Gregoraci, Anna Tatangelo e Fabio Fognini. La puntata di apertura è prevista per giovedì 21 maggio, con un programma che si ripete nel corso della stagione.
Parte questa sera, giovedì 21 maggio, la nuova edizione di Sarabanda Celebrity, il game show musicale della prima serata di Italia 1 condotto da Enrico Papi. Il cast del 21 maggio 2026. Come sempre, otto celebrità, suddivise in due squadre, gareggeranno tra hit, memoria, intuizione e aneddoti in una serie di giochi. L’obiettivo è accumulare punti e jolly per affrontare al meglio il 7X30 finale. La prima puntata non vedrà più un confronto tra uomini e donne, ma una sfida tra due team misti composti rispettivamente da: Jake La Furia, Donatella Rettore, Paolo Ruffini e Violante Placido; e da Anna Tatangelo, Elisabetta Gregoraci, Fabio Fognini e Roberto Lipari. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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