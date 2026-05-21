San Giorgio a Liri nuovo raid con simboli nazisti contro la sede del PD | è il terzo attacco in un mese

Da frosinonetoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Giorgio a Liri, nella sezione locale del Partito Democratico, sono stati trovati nuovamente simboli nazisti e messaggi offensivi dipinti sui muri. Si tratta del terzo episodio di vandalismo in meno di un mese, che ha coinvolto l'edificio con scritte e simboli di chiara ispirazione nazista. La situazione ha suscitato preoccupazione tra le autorità e i residenti, che attendono interventi per fermare questa sequenza di atti violenti. La polizia sta indagando sugli episodi e raccoglie eventuali testimonianze.

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Un'escalation preoccupante che va oltre il semplice vandalismo. Per la terza volta nell'arco di meno di un mese, la sezione locale del Partito Democratico di San Giorgio a Liri è finita nel mirino di ignoti che ne hanno deturpato gli esterni con messaggi d'odio e simboli di chiara matrice nazista. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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