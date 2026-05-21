San Giorgio a Liri escalation contro il circolo Pd | l' ira di Migliorelli

A San Giorgio a Liri, la sede del Partito Democratico è stata presa di mira da atti vandalici e intimidazioni ripetuti nel recente periodo. La situazione ha suscitato reazioni di sdegno tra i residenti e ha portato alla condanna da parte del segretario provinciale del partito. La presenza di gesti negativi ha generato preoccupazione tra i membri del partito e ha suscitato attenzione da parte delle autorità locali. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni che coinvolgono diverse aree della cittadina.

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