San Giorgio a Liri escalation contro il circolo Pd | l' ira di Migliorelli

Da frosinonetoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Giorgio a Liri, la sede del Partito Democratico è stata presa di mira da atti vandalici e intimidazioni ripetuti nel recente periodo. La situazione ha suscitato reazioni di sdegno tra i residenti e ha portato alla condanna da parte del segretario provinciale del partito. La presenza di gesti negativi ha generato preoccupazione tra i membri del partito e ha suscitato attenzione da parte delle autorità locali. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni che coinvolgono diverse aree della cittadina.

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La scia di atti vandalici e intimidatori contro la sede del Partito Democratico di San Giorgio a Liri ha provocato lo sdegno della comunità e l'ira del segretario provinciale Achille Migliorelli. Questo dopo che nelle ultime ore il circolo cittadino è stato nuovamente imbrattato con simboli. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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