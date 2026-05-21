In un panorama politico caratterizzato da divisioni e tensioni tra i membri della maggioranza, resta al centro dell’attenzione la questione della leadership. La discussione sulla legge elettorale suscita opinioni contrastanti, mentre tra le fila del centrodestra si osservano differenze di posizione e strategie. La situazione si sviluppa in un clima di incertezza, con le prossime scadenze elettorali che si avvicinano e le dinamiche interne che continuano a influenzare il quadro politico.

Mentre la maggioranza continua a logorarsi tra distinguo, tensioni interne e prove di forza in vista delle prossime scadenze elettorali, c’è un convitato di pietra che agita il centrodestra: la leadership. Non quella di Giorgia Meloni, ancora saldamente ancorata a Palazzo Chigi, ma quella dei suoi alleati. A partire da Matteo Salvini, stretto tra la pressione di Roberto Vannacci, un partito inquieto e una stagione politica che, fin qui, gli ha restituito meno di quanto prometteva. Sullo sfondo, il nodo legge elettorale, il rebus del campo largo e una legislatura che, inevitabilmente, finirà per intrecciarsi con la partita decisiva del Quirinale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Salvini è sotto pressione. La legge elettorale? Per Castellani conviene anche a Schlein

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