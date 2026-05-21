Salute Cittone Milan Longevity Summit | Non contano solo gli anni ma la qualità di vita
Durante il Milan Longevity Summit, un esperto ha sottolineato che l'attenzione sulla longevità si sta spostando oltre la semplice durata della vita, includendo aspetti come la salute mentale, la prosperità economica, le politiche sociali efficaci e la tutela ambientale. Sono state presentate diverse novità in questo settore, evidenziando un approccio più ampio e integrato rispetto al passato. La discussione si è concentrata su come migliorare la qualità della vita in tutte le sue fasi, considerando vari fattori che influenzano il benessere complessivo.
(Adnkronos) – "Quest'anno ci sono diverse novità, parlando di longevità non solo in un'ottica di quanti anni viviamo, ma di come viviamo, dalla salute mentale alla prosperità economica, da politiche sociali che funzionano, alla cura ambientale. Il programma del summit, pertanto, si articola in 4 palchi, ognuno finalizzato ad approfondire tematiche estremamente importanti della nostra società, in un'ottica di futuro e di ridisegno dei sistemi". Così Sharon Cittone, Ceo & Executive Director del Milan Longevity Summit, illustra i contenuti della terza edizione dell'evento, in corso fino al 23 maggio al MiCo di Milano con il nuovo concept One Health, una prospettiva integrata che mette in relazione salute umana, ambientale ed economica. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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