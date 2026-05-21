Salute Cittone Milan Longevity Summit | Non contano solo gli anni ma la qualità di vita

Durante il Milan Longevity Summit, un esperto ha sottolineato che l'attenzione sulla longevità si sta spostando oltre la semplice durata della vita, includendo aspetti come la salute mentale, la prosperità economica, le politiche sociali efficaci e la tutela ambientale. Sono state presentate diverse novità in questo settore, evidenziando un approccio più ampio e integrato rispetto al passato. La discussione si è concentrata su come migliorare la qualità della vita in tutte le sue fasi, considerando vari fattori che influenzano il benessere complessivo.

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