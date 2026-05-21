Salute Beretta Milan Longevity Summit | Soluzioni per ridurre patologie invecchiamento

A Milano si è tenuto il Milan Longevity Summit, un evento dedicato alle sfide dell’invecchiamento e alle possibili soluzioni per ridurre le patologie legate all’età. Durante l’incontro, esperti provenienti da diversi Paesi hanno condiviso le ultime ricerche e strategie in campo medico e scientifico. La discussione ha coinvolto professionisti di vari settori, con l’obiettivo di trovare approcci pratici per affrontare le problematiche legate all’invecchiamento e migliorare la qualità della vita delle persone anziane.

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