Salute Beretta Milan Longevity Summit | Soluzioni per ridurre patologie invecchiamento
A Milano si è tenuto il Milan Longevity Summit, un evento dedicato alle sfide dell’invecchiamento e alle possibili soluzioni per ridurre le patologie legate all’età. Durante l’incontro, esperti provenienti da diversi Paesi hanno condiviso le ultime ricerche e strategie in campo medico e scientifico. La discussione ha coinvolto professionisti di vari settori, con l’obiettivo di trovare approcci pratici per affrontare le problematiche legate all’invecchiamento e migliorare la qualità della vita delle persone anziane.
(Adnkronos) – "Abbiamo raccolto a Milano le menti migliori che lavorano in tutto il mondo sul tema molto importante dell'invecchiamento in salute, quello che gli americani chiamano Healthspan con l'obiettivo di fare sintesi di tutta la scienza che abbiamo a disposizione, che è molto vasta, e trovare soluzioni concrete da proporre alla popolazione e ai sistemi sanitari nazionali per ridurre l'incidenza delle patologie dell'invecchiament". Lo ha detto Alberto Beretta, presidente del Comitato scientifico del Milan Longevity Summit, in occasione della terza edizione del Milan Longevity Summit, in corso al MiCo di Milano sul concept One Health per ridisegnare il futuro della longevità. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Longevità: Beretta (Milan Longevity Summit), intervenire su incidenza patologie per permettere
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