Round Table 57 Pisa dona nuove forniture ad Agbalt per le famiglie dei piccoli pazienti
La Round Table 57 Pisa ha effettuato una donazione a favore di Agbalt, un’associazione che si occupa di assistere le famiglie di piccoli pazienti. La consegna include 13 set di pentole, per un totale di circa 100 pezzi, che saranno distribuiti alle famiglie assistite dall’associazione. La donazione si inserisce nelle attività di service dell’associazione, che coinvolgono giovani professionisti impegnati nel territorio. La consegna è avvenuta recentemente e fa parte di un impegno continuativo nel supporto alle famiglie in difficoltà.
La Round Table 57 Pisa, associazione di giovani professionisti impegnata nel promuovere amicizia, incontro e attività di service sul territorio, ha rinnovato il proprio sostegno ad Agbalt con la donazione di una fornitura di 13 set di nuove pentole, per un totale di circa 100 pezzi, destinati. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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