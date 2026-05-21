Round Table 57 Pisa dona nuove forniture ad Agbalt per le famiglie dei piccoli pazienti

La Round Table 57 Pisa ha effettuato una donazione a favore di Agbalt, un’associazione che si occupa di assistere le famiglie di piccoli pazienti. La consegna include 13 set di pentole, per un totale di circa 100 pezzi, che saranno distribuiti alle famiglie assistite dall’associazione. La donazione si inserisce nelle attività di service dell’associazione, che coinvolgono giovani professionisti impegnati nel territorio. La consegna è avvenuta recentemente e fa parte di un impegno continuativo nel supporto alle famiglie in difficoltà.

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