Roma Pisilli eletto Rising Star del mese di maggio

La Lega Serie A ha ufficialmente conferito a un giovane centrocampista della Roma il premio di Rising Star per il mese di maggio. L’atleta, che ha mostrato progressi significativi durante la stagione, ha ricevuto il riconoscimento in seguito alle sue prestazioni nelle partite più recenti. Il premio si rivolge a un giocatore che si è distinto per le sue qualità e l’evoluzione tecnica nel corso del mese, contribuendo alle attività della squadra e attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

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La Lega Serie A ha assegnato ufficialmente a Niccolò Pisilli il premio come Rising Star per il mese di maggio, un prestigioso riconoscimento che certifica l’esplosione e la definitiva maturazione del giovane centrocampista all’interno dell’organico della Roma. Il talento nato nel 2004 ha saputo conquistare una centralità sempre maggiore nelle gerarchie della squadra grazie a una striscia di prestazioni caratterizzate da forte personalità e da una lucidità tattica sorprendente, doti che gli hanno permesso di imporsi all’attenzione del calcio nazionale nonostante la giovanissima età. Il cammino che ha condotto il mediano giallorosso alla conquista del trofeo mensile si è sviluppato attraverso una serie di prove di altissimo profilo nell’ultimo spezzone di campionato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Malen eletto giocatore del mese di febbraio in Serie AUn riconoscimento prestigioso evidenzia le eccezionali prestazioni di un calciatore dall'impatto determinante nel panorama della Serie A. Leggi anche: Palermo brilla a Blackpool: Giada Altezza e Massimo Madonia conquistano la finale europea Rising Star