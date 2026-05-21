Roma la reliquia di Livatino entra nella Basilica di San Bartolomeo

Nel cuore di Roma, un frammento di tessuto custodito nell'altare di una chiesa ha attirato l'attenzione. Si tratta di una reliquia associata a un magistrato ucciso, ora esposta nella Basilica di San Bartolomeo. Questo piccolo pezzo di stoffa ha suscitato curiosità e domande sulla sua provenienza e sul suo significato. Recentemente, un diario appartenente al magistrato è stato reso noto, rivelando dettagli che hanno coinvolto anche la figura del Papa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Cosa nasconde quel frammento di tessuto custodito nell'altare romano?. Come ha fatto il diario del magistrato a scuotere il Papa?. Perché quel sacrificio sulla statale 640 è diventato un simbolo europeo?. Come si trasforma il sangue versato in un impegno civile concreto?.? In Breve Cerimonia presieduta da don Angelo Romano con la comunità di Sant'Egidio.. Reliquia collocata nell'altare dedicato ai Martiri d'Europa presso la Basilica all'Isola.. Papa Giovanni Paolo II incontrò i genitori del magistrato dopo il delitto.. Assassinio avvenuto trentasei anni fa lungo la statale 640 in provincia di Agrigento.. La Basilica di San Bartolomeo all’Isola a Roma ha accolto ieri sera il frammento della camicia indossata dal magistrato Rosario Livatino il 21 settembre 1990, quando fu assassinato dalla mafia lungo la statale 640. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, la reliquia di Livatino entra nella Basilica di San Bartolomeo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il "giudice ragazzino" tra i Martiri d'Europa: Roma accoglie la reliquia di Rosario LivatinoIl sacrificio di Rosario Livatino trova una nuova dimora simbolica nel cuore di Roma. Quando il Sole “entra” in chiesa: il segreto dell’equinozio nella basilica più sorprendente di RomaNon tutti sanno che, ogni anno, l’arrivo della primavera a Roma regala uno spettacolo tanto silenzioso quanto straordinario. La reliquia di Livatino fra i Nuovi Martiri a Roma, il richiamo: Il sangue ha aperto gli occhi a chi non voleva vedere ift.tt/tXPGFba x.com La reliquia del giudice Livatino a Roma nel Santuario dei Nuovi MartiriTroverà posto accanto a quella del Beato Don Pino Puglisi la reliquia del Giudice Rosario Angelo Livatino nel Santuario dei nuovi martiri del XX e XXI secolo arrivata da Canicattì sino a Roma. canicattiweb.com La reliquia di Livatino fra i Nuovi Martiri a Roma, il richiamo: Il sangue ha aperto gli occhi a chi non voleva vedereLa camicia intrisa di sangue del giudice ragazzino è entrata solennemente nella basilica di San Bartolomeo all'Isola. Tra le parole di don Angelo Romano e il ricordo del grido di Wojtyla, la Capital ... agrigentonotizie.it