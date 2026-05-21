Roma El Shaarawy e l’addio all’Olimpico | Storia bellissima
La Roma si appresta ad affrontare una partita importante contro un avversario diretto, con l’obiettivo di conquistare punti fondamentali per la qualificazione europea. Il giocatore ha commentato con emozione il suo addio allo stadio Olimpico, definendo l’esperienza come una “storia bellissima”. La sfida, considerata decisiva per le sorti del campionato, si svolgerà tra poche ore e rappresenta un momento cruciale per la squadra, che cerca di tornare a competere nei massimi livelli continentali.
La Roma si prepara a disputare la sfida più delicata dell’intero anno calcistico, un autentico spareggio europeo che potrebbe spalancare nuovamente le porte della massima competizione continentale. Al termine del trionfale derby vinto per due a zero contro la Lazio, l’esterno giallorosso Stephan El Shaarawy ha voluto congedarsi personalmente dal proprio pubblico, commentando la forte emozione vissuta sul terreno dell’ Stadio Olimpico davanti ai microfoni dei cronisti nel post-partita. La formazione guidata da Gian Piero Gasperini si giocherà il proprio destino nella trasferta di domenica sera a Verona, dove un successo garantirebbe l’aritmetica certezza del piazzamento europeo senza dover dipendere dai risultati delle dirette inseguitrici. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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