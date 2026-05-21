Roccasecca falsa chiamata al 112 | donna denunciata per calunnia e interruzione servizi pubblici

A Roccasecca, una donna del luogo è stata denunciata dai Carabinieri dopo aver effettuato una chiamata falsa al 112, generando un allarme ingiustificato. La donna è accusata di aver interrotto un servizio pubblico e di aver anche calunniato, portando all'apertura di un procedimento legale presso la Procura della Repubblica di Cassino. L’episodio si è verificato di recente e ha portato all’identificazione e alla denuncia della responsabile da parte delle autorità competenti.

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