Roccasecca falsa chiamata al 112 | donna denunciata per calunnia e interruzione servizi pubblici

Da frosinonetoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roccasecca, una donna del luogo è stata denunciata dai Carabinieri dopo aver effettuato una chiamata falsa al 112, generando un allarme ingiustificato. La donna è accusata di aver interrotto un servizio pubblico e di aver anche calunniato, portando all'apertura di un procedimento legale presso la Procura della Repubblica di Cassino. L’episodio si è verificato di recente e ha portato all’identificazione e alla denuncia della responsabile da parte delle autorità competenti.

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Recentemente, i militari della Stazione Carabinieri di Roccasecca (FR) hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino una donna del luogo, ritenuta responsabile dei reati di “interruzione di pubblico servizio”, “procurato allarme” e “calunnia”.La 60enne è finita nei. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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