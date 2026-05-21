Rimane impigliata alla portiera l’amica riparte | anziana trascinata a terra a Luino

Una donna anziana è stata trascinata a terra dopo essere rimasta impigliata alla portiera della propria auto durante una discesa nel centro di Luino, nel Varesotto. L’amica che si trovava con lei ha ripartito immediatamente, lasciando l’anziana sul selciato. L’incidente è avvenuto intorno all’ora di pranzo e non sono stati segnalati feriti gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.

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