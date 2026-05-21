Rimane impigliata alla portiera l’amica riparte | anziana trascinata a terra a Luino
Una donna anziana è stata trascinata a terra dopo essere rimasta impigliata alla portiera della propria auto durante una discesa nel centro di Luino, nel Varesotto. L’amica che si trovava con lei ha ripartito immediatamente, lasciando l’anziana sul selciato. L’incidente è avvenuto intorno all’ora di pranzo e non sono stati segnalati feriti gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.
LUINO (VARESE) – Doveva essere un semplice momento di routine, una discesa dall’auto nel centro cittadino all’ora di pranzo. In pochi istanti, però, la situazione si è trasformata in un drammatico incidente che ha provocato paura e apprensione tra i passanti. È accaduto oggi, giovedì 21 maggio, in via Comi, nel cuore di Luino, dove una donna di 88 anni è rimasta ferita dopo essere stata trascinata a terra dall’auto guidata da un’amica. Secondo una prima ricostruzione, l’anziana era appena scesa dalla vettura quando il suo maglione sarebbe rimasto impigliato nella portiera. La conducente, probabilmente senza accorgersi di quanto stava accadendo, avrebbe quindi ripreso la marcia trascinando la donna, che è caduta rovinosamente sull’asfalto battendo il volto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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