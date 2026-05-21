Repair Festival | aggiustare riusare reinventare
A Bologna si terrà il Repair Festival, una manifestazione dedicata alla riparazione, al riuso e alla riqualificazione degli oggetti. L’evento si svolge in un periodo in cui molti prodotti vengono frequentemente sostituiti e smaltiti, puntando l’attenzione sulle pratiche di economia circolare. Durante la giornata, verranno proposte attività e laboratori che promuovono il recupero e il ripristino di oggetti di uso quotidiano, al fine di sensibilizzare il pubblico sull’importanza di ridurre gli sprechi e prolungare la vita dei beni.
A Bologna arriva il In un tempo in cui tutto sembra destinato a essere usato e sostituito nel corto circuito del consumo globale, una giornata per riscoprire il valore della riparazione attraverso pratiche di economia circolare. L’appuntamento è in. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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