Repair Festival | aggiustare riusare reinventare

A Bologna si terrà il Repair Festival, una manifestazione dedicata alla riparazione, al riuso e alla riqualificazione degli oggetti. L’evento si svolge in un periodo in cui molti prodotti vengono frequentemente sostituiti e smaltiti, puntando l’attenzione sulle pratiche di economia circolare. Durante la giornata, verranno proposte attività e laboratori che promuovono il recupero e il ripristino di oggetti di uso quotidiano, al fine di sensibilizzare il pubblico sull’importanza di ridurre gli sprechi e prolungare la vita dei beni.

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