Reggio ko anche in gara 3 dei playoff Stagione finita per i biancorossi
Reggio Emilia ha perso anche in gara 3 dei playoff contro Milano, concludendo così la propria stagione. La squadra ospite ha mostrato una superiorità tecnica e fisica, riuscendo a prevalere sul campo per la terza volta consecutiva. La partita si è giocata il 21 maggio 2026 e ha segnato l’eliminazione dei biancorossi dalla competizione. Nel corso dell’incontro, Milano ha dimostrato di avere un livello superiore e ha mantenuto il vantaggio fino alla fine.
Reggio Emilia, 21 maggio 2026 – Niente da fare per la Una Hotels, Milano si dimostra più forte anche in gara 3, mettendo sul parquet oltre a una maggiore caratura tecnica pure, per la terza volta, una fisicità contro la quale la truppa biancorossa davvero poco può. Nulla da eccepire sotto il profilo dell’impegno e della volontà, semplicemente la montagna era troppo alta da scalare per i ragazzi di Priftis, arrivati in debito di energie all’appuntamento della post-season a causa anche dell’assenza di Brown, elemento che, si è visto una volta di più, era di importanza imprescindibile nel mosaico orchestrato da Priftis nel girone di ritorno. La Pallacanestro Reggiana si congeda con onore dal suo pubblico dando appuntamento alla prossima stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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