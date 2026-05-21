Reggio ko anche in gara 3 dei playoff Stagione finita per i biancorossi

Reggio Emilia ha perso anche in gara 3 dei playoff contro Milano, concludendo così la propria stagione. La squadra ospite ha mostrato una superiorità tecnica e fisica, riuscendo a prevalere sul campo per la terza volta consecutiva. La partita si è giocata il 21 maggio 2026 e ha segnato l’eliminazione dei biancorossi dalla competizione. Nel corso dell’incontro, Milano ha dimostrato di avere un livello superiore e ha mantenuto il vantaggio fino alla fine.

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