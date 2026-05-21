Sabato 23 maggio 2026 alle 21:00 si disputerà la partita tra Real Betis e Levante. Dopo la recente vittoria contro il Maiorca, il Levante si trova in una posizione migliore rispetto a poche settimane fa e ora è fuori dalla zona retrocessione. Le formazioni ufficiali non sono ancora state rese note, ma si prevedono cambiamenti nelle scelte dei tecnici in vista di questa finale di stagione. Le quote e i pronostici sono già disponibili, con i Granotas favoriti per un risultato positivo.

La vittoria col Maiorca ha messo il Levante in una situazione inimmaginabile fino a poche settimane fa: i Granotas sono fuori dagli ultimi tre posti e ora hanno concrete possibilità di salvezza. La lotta salvezza in Spagna è stata davvero emozionante e ora vivrà un’ultima giornata davvero clamorosa: i valenciani nell’ultima giornata saranno ospiti del. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Betis-Levante (sabato 23 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Granotas vicinissimi all’impresa

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