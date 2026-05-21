Racconto di una notte anticipazioni settimanali dal 23 al 29 maggio | serata romantica per Mahir e Canfeza

Racconto di una notte, a partire da lunedì 18 maggio, è sbarcato anche nel daytime di Canale 5. La soap turca riprenderà anche a occupare il consueto slot serale festivo, con un doppio appuntamento domenica 24 maggio che la vedrà protagonista sia il pomeriggio che la sera. Cosa accadrà nella nuova settimana di programmazione in daytime, ovvero dal 23 al 29 maggio? Scopriamolo insieme. Trame settimanali Racconto di una notte: Mahir si trasferisce dai nonni. Mahir teme che Selim possa di nuovo avvicinarsi, e decide di fermarsi nella villa dei nonni per un po’ di tempo con Canfeza e Sureyya. Durante il soggiorno, Canfeza parla apertamente con Sila, che le rivela di non voler ostacolare la sua storia con Mahir. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Racconto di una notte anticipazioni Domenica 10 Maggio; Selim rapisce Gianfeza,

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