Pronostici di oggi 22 maggio | l’anticipo di Serie A e la finale di Coppa di Francia
Oggi 22 maggio sono in programma diverse sfide sportive, tra cui l’anticipo di Serie A e la finale di Coppa di Francia. Al “Franchi” si conclude la stagione di campionato, con una partita tra due squadre che si contendono punti importanti in classifica. La finale di Coppa di Francia vede due squadre affrontarsi per ottenere il trofeo, in una partita che si svolge in campo neutro. Si tratta di eventi che attirano l’attenzione di tifosi e appassionati di calcio.
Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 22 maggio. Al “Franchi” si chiude una stagione tormentata per la Fiorentina che ha perso anche il suo presidente ma almeno ha mantenuto la categoria La Dea invece parteciperà per la prima volta alla Conference League, che non è male nel primo anno post Gasperini considerando come. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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