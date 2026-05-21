Pronostici di oggi 22 maggio | l’anticipo di Serie A e la finale di Coppa di Francia

Da infobetting.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi 22 maggio sono in programma diverse sfide sportive, tra cui l’anticipo di Serie A e la finale di Coppa di Francia. Al “Franchi” si conclude la stagione di campionato, con una partita tra due squadre che si contendono punti importanti in classifica. La finale di Coppa di Francia vede due squadre affrontarsi per ottenere il trofeo, in una partita che si svolge in campo neutro. Si tratta di eventi che attirano l’attenzione di tifosi e appassionati di calcio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 22 maggio. Al “Franchi” si chiude una stagione tormentata per la Fiorentina che ha perso anche il suo presidente ma almeno ha mantenuto la categoria  La Dea invece parteciperà per la prima volta alla Conference League, che non è male nel primo anno post Gasperini considerando come. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

pronostici di oggi 22 maggio l8217anticipo di serie a e la finale di coppa di francia
© Infobetting.com - Pronostici di oggi 22 maggio: l’anticipo di Serie A e la finale di Coppa di Francia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

PRONOSTICI SERIE A || PRONOSTICI SERIE B || 26ª GIORNATA

Video PRONOSTICI SERIE A || PRONOSTICI SERIE B || 26ª GIORNATA

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Pronostici di oggi 22 aprile: semifinali di Coppa in Italia, Francia, Germania e Portogallo

Leggi anche: Pronostici di oggi 5 marzo: Premier League, Coppa di Francia e Serie C

pronostici di pronostici di oggi 22Pronostici Serie A della settimanaTutti i pronostici Serie A di questa settimana, con analisi, statistiche, probabili formazioni e la comparazione quote delle partite e pronostici antepost. gazzetta.it

Pronostici Europa League | Le quote e le previsioni sulle semifinali di ritorno (oggi 7 maggio 2026)È sempre un derby, quindi per Aston Villa Nottingham Forest i pronostici Europa League potrebbero essere complessi: non così per la Snai a dire il vero, perché il bookmaker in questione ci dice che i ... ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web