Primavera di Danza Musica Teatro presenta ' Un tè per Alice'

Da pisatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Prosegue il viaggio artistico della IV edizione di Primavera di Danza Musica Teatro con 'Un tè per Alice', spettacolo teatrale in programma venerdì 22 maggio alle ore 20.00 presso i Teatri di Danza e delle Arti di Corte Sanac a Pisa. La rassegna, a cura del Consorzio Coreografi Danza. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Cerqua Rivera Dance Theatre showcases Music House youth group

Video Cerqua Rivera Dance Theatre showcases Music House youth group

Sullo stesso argomento

Rassegna 'Primavera di Danza Musica Teatro'Il corpo come superficie poetica e luogo di trasformazione, attraversato da materia, segni e suggestioni musicali: è questo il tema di “Gioie sul...

La compagnia Con.Cor.D.A./Movimentoinactor in scena a Primavera di Danza Musica TeatroPisa, venerdì 15 maggio 2026 – Il corpo come superficie poetica e luogo di trasformazione, attraversato da materia, segni e suggestioni musicali: è...

primavera di danza primavera di danza musicaLa compagnia Con.Cor.DA./Movimentoinactor in scena a Primavera di Danza Musica TeatroAppuntamento sabato 16 maggio a partire dalle 20 ... msn.com

Lo spettacolo sulla Fabbrica di Cioccolato nella rassegna Primavera di Danza Musica TeatroPisa, 11 aprile 2025 - Siete pronti a scoprire le avventure del giovane Charlie Bucket che riesce a conquistare uno dei cinque biglietti d’oro, nascosto in una tavoletta di cioccolato, guadagnandosi ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web