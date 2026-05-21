Primavera di Danza Musica Teatro presenta ' Un tè per Alice'

Prosegue il viaggio artistico della IV edizione di Primavera di Danza Musica Teatro con 'Un tè per Alice', spettacolo teatrale in programma venerdì 22 maggio alle ore 20.00 presso i Teatri di Danza e delle Arti di Corte Sanac a Pisa. La rassegna, a cura del Consorzio Coreografi Danza. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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