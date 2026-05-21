Piazzapulita | Romano Prodi Angelo Bonelli e Stefano Bonaccini tra gli ospiti

Stasera, giovedì 21 maggio, torna su La7 il talk di approfondimento Piazzapulita, condotto da Corrado Formigli. Tra gli ospiti ci sono Romano Prodi, Angelo Bonelli e Stefano Bonaccini. La trasmissione affronta temi di attualità politica e sociale, offrendo analisi e commenti in diretta. La puntata prevede interventi di figure pubbliche di rilievo, con un focus su questioni di interesse nazionale. L’appuntamento è previsto per la prima serata, come di consueto.

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