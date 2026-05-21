Piazzapulita | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 21 maggio 2026

Stasera alle 21:15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. La trasmissione si propone di analizzare temi di attualità attraverso interviste e servizi, offrendo una panoramica sui principali eventi del giorno. Sono previsti interventi di ospiti che si occupano di questioni politiche, sociali ed economiche. La puntata si inserisce nel palinsesto della rete come appuntamento fisso del giovedì sera.

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 21 maggio 2026. Questa sera, giovedì 21 maggio 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 21 maggio 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti. Tra i temi trattati: la guerra e l’impatto della crisi energetica; l’assalto di Israele alla Flotilla; lo scontro interno alla destra su sicurezza e riarmo. Tra gli... 🔗 Leggi su Tpi.it

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PIAZZA PULITA la7 - puntata 14 maggio 2026

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