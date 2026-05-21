Piacenza città universitaria? Ventimila euro per mappa e servizi che il Comune dovrebbe già avere

A Piacenza, il Comune ha assegnato a un’università una commessa da 20.000 euro per realizzare una mappa delle sedi universitarie, con dettagli su orari e attività. Il progetto, affidato direttamente, riguarda anche la creazione di un approfondimento specifico sui servizi disponibili. Questa decisione ha suscitato qualche polemica tra gli operatori, considerando che molte di queste informazioni potrebbero essere facilmente accessibili senza un investimento così elevato. La collaborazione con il Politecnico di Milano riguarda anche l’uso di dati e risorse già presenti sul territorio.

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