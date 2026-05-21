Un sondaggio e uno studio rivelano come le fusa dei gatti possano influenzare il nostro stato d'animo. I ricercatori hanno analizzato gli effetti di questo suono sui proprietari, evidenziando una possibile riduzione dello stress e un miglioramento dell’umore. Le fusa vengono associate a un senso di calma e conforto, e alcune persone riferiscono di sentirsi più rilassate dopo aver ascoltato il mormorio del proprio gatto. Questi risultati si inseriscono in un quadro più ampio di come i nostri amici felini interagiscono con noi.

«Le persone sanno cosa siano le fusa ma spesso le considerano semplicemente un suono o una vibrazione caratteristica dei gatti. E nonostante l'effetto positivo sulle persone sia riconosciuto e studiato, l'entità del loro potere nella relazione tra umano e gatto, che rappresenta una fondamentale forma di connessione e serenità, non è ancora pienamente compresa» afferma Sara Fernández, veterinaria di Sanicat. Secondo la ricerca condotta su 1.000 adulti possessori di un gatto, infatti, le fusa sono una fonte di benessere emotivo per il 97% degli italiani che convivono con un felino e, per 8 intervistati su 10, questo «rumore» favorisce il rilassamento e la riduzione dello stress. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Perché le fusa del gatto ci cambiano la vita

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ECCO PERCHE' I GATTI CI CAMBIANO LA VITA

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