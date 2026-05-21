Patti studenti a confronto con istituzioni | memoria della strage di Capaci e allarme su droga e criminalità organizzata

Gli studenti di Patti hanno incontrato ieri mattina rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali, tra cui il Prefetto di Messina, la cui presenza ha segnato l’evento, e il Procuratore del tribunale di Patti. Durante l'incontro sono state affrontate tematiche legate alla memoria della strage di Capaci, agli effetti della criminalità organizzata e alla diffusione della droga. L’appuntamento ha visto anche la partecipazione di un rappresentante del sindacato, che ha approfondito i problemi legati alla sicurezza e alla legalità nella zona.

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