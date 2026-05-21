Patti studenti a confronto con istituzioni | memoria della strage di Capaci e allarme su droga e criminalità organizzata

Da messinatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti di Patti hanno incontrato ieri mattina rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali, tra cui il Prefetto di Messina, la cui presenza ha segnato l’evento, e il Procuratore del tribunale di Patti. Durante l'incontro sono state affrontate tematiche legate alla memoria della strage di Capaci, agli effetti della criminalità organizzata e alla diffusione della droga. L’appuntamento ha visto anche la partecipazione di un rappresentante del sindacato, che ha approfondito i problemi legati alla sicurezza e alla legalità nella zona.

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PATTI – Si è svolta nella mattinata di ieri l’incontro degli studenti con il Prefetto di Messina, dottoressa Cosima Di Stani, il Procuratore del tribunale di Patti, dottore Andrea Apollonio, ed il vice presidente nazionale “S.O.S. Impresa - Rete per la legalità", dottore Giuseppe Scandurra, in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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