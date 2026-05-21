Passeggiata sui lungarni di mezzogiorno parte iii

Nel pomeriggio si prosegue con le passeggiate lungo i Lungarni, con un itinerario che si conclude nel quartiere di Mezzogiorno, precisamente nell’area di Kinzica. La visita si ferma al Giardino Scotto, spazio verde che occupa l’area della ex Fortezza Nuova. La zona rappresenta un punto di interesse storico e architettonico, collegato alla storia della città e ai suoi cambiamenti nel tempo. La passeggiata permette di osservare da vicino gli edifici e i luoghi che hanno segnato il passato del quartiere.

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Proseguono le passeggiate dedicate alla scoperta degli splendidi Lungarni.Questa volta il percorso si concluderà sul lato di Mezzogiorno, nell’antico quartiere di Kinzica, con una sosta nell’area oggi corrispondente al Giardino Scotto, un tempo occupata dalla Fortezza Nuova.Nel corso della. 🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Passeggiata sui lungarni di Mezzogiorno (parte II) Mercato sui lungarniLa primavera esplode sui lungarni con il grande mercato organizzato da Fiva Confcommercio Pisa e Il Mercato del Forte 2. Zona 30 sui Lungarni a Pisa, la città si divide: Di fatto sarebbe inutile. No, invece è essenzialePisa, 17 novembre 2025 – Lo studio dell’Università cade come un sasso nello stagno della mobilità cittadina. La proposta di trasformare i Lungarni in una Zona 30 riaccende in pochi istanti un ... lanazione.it