Nella città di Osimo, un negozio è stato preso di mira da tre persone che, indossando passamontagna e guanti, hanno tentato di svaligiarlo. L'episodio si è verificato in pochi minuti, lasciando poco spazio a reazioni o interventi. La rapina si è svolta in modo rapido e senza resistenza, con i malviventi che sono riusciti a entrare e uscire dal negozio in breve tempo. La scena ha attirato l’attenzione di alcuni passanti, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

E’ successo tutto nel giro di pochissimi minuti. Passatempo di Osimo è stata sotto scacco di una banda di malviventi. "Una banda di incappucciati su una Fiat Punto di colore nero hanno provato ad entrare nel mio negozio di computer di Passatempo, sono scappati sentendo l’allarme ma ho le registrazioni", racconta il proprietario della Ebit informatica in via Amendola. E’ successo sabato scorso attorno a mezzanotte: "Sono venuti per ben due volte sempre su quella stessa macchina – continua -. Erano in tre con passamontagna e guanti neri, hanno guardato dalle vetrine con le torce per valutare la merce in negozio. È scattato un primo allarme interno con la videocamere che hanno rilevato le presenze a contatto con i vetri e proprio in quel momento stavano rientrando i vicini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Passamontagna e guanti, i tre cercano di svaligiare un negozio

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