Un giocatore che ha rappresentato il club per diversi anni ha lasciato il Benfica senza grandi cerimonie o annunci ufficiali, seguendo un percorso simile a quello di un altro ex calciatore. La sua partenza ha suscitato commenti tra i tifosi, molti dei quali ritenevano che meritasse un addio più riconoscente. La situazione ha richiamato l’attenzione sulla gestione delle uscite di alcuni calciatori e sul modo in cui vengono comunicati i saluti ufficiali dai club.

Otamendi avrebbe meritato certamente un addio diverso al Benfica: è successo lo stesso epilogo verificatosi per Di Maria. Quando Nicolás Otamendi, visibilmente emozionato, ha sussurrato nello spogliatoio « e ora, andiamo a casa », è sembrato quasi di sentire in sottofondo i versi immortali di Carlos Gardel: “Volver con la frente marchita.”. Un ritorno a Buenos Aires che ha il sapore di un viaggio emotivo più che fisico. Perché, in fondo, nessuno fa davvero ritorno in un luogo da cui non è mai andato via con il cuore. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Lasciandosi alle spalle il blu vibrante del fiume Tago per farsi cullare dalle acque fangose del Rio de la Plata, Otamendi torna nella sua terra da eroe portenho. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Otamendi e l’addio silenzioso: un’altra bandiera del Benfica meritava di più

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