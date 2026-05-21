Orientamento? C’è Vivere in convitto

Nella giornata di martedì, il "Progetto Ponte" ha festeggiato un importante traguardo: dieci anni di attività, incontri e confronto sul tema del vivere in convitto. Un percorso nato nel 2016 e diventato negli anni un punto di riferimento per molte famiglie di Livigno e Trepalle chiamate ad affrontare la scelta del percorso scolastico dei propri figli fuori paese e la conseguente decisione legata all’alloggio. L’appuntamento, promosso dal CiAGi Livigno, gestito dalla cooperativa sociale L’Impronta con il patrocinio della Comunità educante Livigno Trepalle e del Comune, si è svolto presso il CiAGi Livigno. Alle 16.30 si è tenuto un incontro... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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