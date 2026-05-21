A vent'anni dalla scomparsa, la figura di Oriana Fallaci continua a suscitare reazioni contrastanti. Alcuni hanno letto e apprezzato i suoi libri, che hanno venduto più di 20 milioni di copie e sono stati tradotti in 25 lingue, mentre altri preferiscono evitarne la copertina. La Fondazione Einaudi ha dedicato un ricordo alla giornalista e scrittrice, evidenziando come la sua personalità fosse caratterizzata da un forte senso di identità e di impegno. La sua eredità rimane al centro di discussioni nel mondo culturale e letterario.

Come tutte le personalità di forte carattere, c’è chi la odia e chi la ama. Chi ha divorato i suoi libri che hanno venduto oltre 20 milioni di copie e sono stati tradotti in 25 lingue e chi non riesce nemmeno a guardarne la copertina. Venti anni fa ci lasciava Oriana Fallaci: giornalista, inviata di guerra e scrittrice di successo, ma soprattutto donna libera. Dopo l’11 settembre Fallaci scrisse sul Corriere della Sera il celebre La rabbia e l’orgoglio con cui puntò il dito contro un processo di decadenza, a suo dire, in atto nella civiltà occidentale. Giovedì in Senato è andato in scena il primo di una serie di incontri che la Fondazione Einaudi promuove per ricordare la giornalista. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Oriana Fallaci a 20 anni dalla scomparsa. Il ricordo della Fondazione Einaudi

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