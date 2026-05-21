Oriana Fallaci a 20 anni dalla scomparsa Il ricordo della Fondazione Einaudi

Da formiche.net 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A vent'anni dalla scomparsa, la figura di Oriana Fallaci continua a suscitare reazioni contrastanti. Alcuni hanno letto e apprezzato i suoi libri, che hanno venduto più di 20 milioni di copie e sono stati tradotti in 25 lingue, mentre altri preferiscono evitarne la copertina. La Fondazione Einaudi ha dedicato un ricordo alla giornalista e scrittrice, evidenziando come la sua personalità fosse caratterizzata da un forte senso di identità e di impegno. La sua eredità rimane al centro di discussioni nel mondo culturale e letterario.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Come tutte le personalità di forte carattere, c’è chi la odia e chi la ama. Chi ha divorato i suoi libri che hanno venduto oltre 20 milioni di copie e sono stati tradotti in 25 lingue e chi non riesce nemmeno a guardarne la copertina. Venti anni fa ci lasciava Oriana Fallaci: giornalista, inviata di guerra e scrittrice di successo, ma soprattutto donna libera. Dopo l’11 settembre Fallaci scrisse sul Corriere della Sera il celebre La rabbia e l’orgoglio con cui puntò il dito contro un processo di decadenza, a suo dire, in atto nella civiltà occidentale. Giovedì in Senato è andato in scena il primo di una serie di incontri che la Fondazione Einaudi promuove per ricordare la giornalista. 🔗 Leggi su Formiche.net

oriana fallaci a 20 anni dalla scomparsa il ricordo della fondazione einaudi
© Formiche.net - Oriana Fallaci a 20 anni dalla scomparsa. Il ricordo della Fondazione Einaudi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Libri: “Mai stanca di vivere”, romanzo di Riccardo Nencini dedicato a Oriana Fallaci a 20 anni dalla morteFIRENZE – ‘Mai stanca di vivere’ è un romanzo scritto da Riccardo Nencini e dedicato a Oriana Fallaci.

oriana fallaci oriana fallaci a 20Oriana Fallaci: Mai stanca di vivereA vent’anni dalla scomparsa Oriana Fallaci viene ricordata nella Versilia che ha amato. L’occasione è la presentazione dell’ultimo libro di Riccardo Nencini Mai stanca di vivere. Passioni e tumulti d ... lanazione.it

oriana fallaci oriana fallaci a 20Oriana Fallaci a 20 anni dalla scomparsa. Il ricordo della Fondazione EinaudiCome tutte le personalità di forte carattere, c’è chi la odia e chi la ama. Chi ha divorato i suoi libri che hanno venduto oltre 20 milioni di copie e sono stati tradotti in 25 lingue e chi non riesce ... formiche.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web