Nuovo appuntamento al Pala De André con La Pulce nel Baule
Prima della pausa estiva, si terrà l'ultimo appuntamento del mercatino dell’usato “La Pulce nel Baule” nel piazzale del Pala De André a Ravenna. L’evento si svolgerà dalle 8 alle 18, offrendo l’opportunità di visitare il mercatino prima della pausa stagionale. L’iniziativa si svolge in questa location e rappresenta l’appuntamento conclusivo prima della chiusura estiva. La manifestazione prevede la presenza di diversi espositori con articoli di seconda mano.
Prima della pausa estiva, ultimo appuntamento con le occasioni del mercatino dell’usato “La Pulce nel Baule”, nel piazzale del Pala De André a Ravenna dalle 8 alle 18. La data è il 24 maggio; poi le bancarelle ritorneranno il 27 settembre; il 25 ottobre e il 22 novembre. Per quanto riguarda il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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