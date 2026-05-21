Non si ferma all' Alt | inseguimento ad Eboli giovane denunciato e sanzionato

A Eboli, nella zona di Santa Cecilia, la polizia municipale ha inseguito un'auto che non si è fermata all'alt. Si tratta di un'Audi A2 che, durante il tentativo di controllo, ha dato il via a una fuga per le vie della città. Alla fine, il veicolo è stato fermato e il giovane alla guida è stato denunciato e sanzionato. L’episodio ha coinvolto sia i pedoni che altri veicoli presenti sulla strada.

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