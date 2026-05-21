Non si ferma all' Alt | inseguimento ad Eboli giovane denunciato e sanzionato

Da salernotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Eboli, nella zona di Santa Cecilia, la polizia municipale ha inseguito un'auto che non si è fermata all'alt. Si tratta di un'Audi A2 che, durante il tentativo di controllo, ha dato il via a una fuga per le vie della città. Alla fine, il veicolo è stato fermato e il giovane alla guida è stato denunciato e sanzionato. L’episodio ha coinvolto sia i pedoni che altri veicoli presenti sulla strada.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Polizia municipale in azione in località Santa Cecilia di Eboli: un'Audi A2, infatti, non si è fermata all’alt, iniziando una vera e propria fuga, a tutto rischio di pedoni e auto. La corsa è terminata nei pressi del Palasele, dove i caschi bianchi sono riusciti a bloccare la vettura.Per il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Non si ferma all'Alt perché "gli urgeva una toilette", ma poi è emerso che guidava senza patente: denunciato e sanzionatoIn azione, la Polizia Municipale di Eboli che, durante i controlli, ha intimato l'Alt ad un automobilista, il quale, tuttavia, non si è fermato.

Non si ferma all’alt dei carabinieri, scappa e parte l’inseguimento: giovane arrestatoFirenze, 10 maggio 2026 – Non si ferma all’alt dei carabinieri, scappa, viene inseguito e poi arrestato.

alt non si ferma allNon si ferma all’alt a Legnano: automobilista inseguito fino ad Arluno dove si schianta contro un cancelloQuesta mattina tra Legnano e Arluno si è verificato un inseguimento che ha coinvolto un uomo di circa 50 anni residente proprio ad Arluno. Tutto sarebbe iniziato durante un posto di controllo predispo ... ticinonotizie.it

alt non si ferma allEsagera con l'alcol, non si ferma all'alt e poi minaccia gli agenti: automobilista denunciatoCIVITANOVA MARCHE – Un bilancio operativo imponente quello tracciato nelle ultime ore dalla Polizia Locale di Civitanova Marche. Sotto la direzione del comandante Cristian Lupidi, gli ... corriereadriatico.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web