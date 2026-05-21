Niscemi Meloni torna sul luogo della frana | il punto stampa – Video

Nella giornata di oggi, a Niscemi, il presidente del Consiglio ha effettuato un punto stampa in cui ha parlato della situazione legata alla frana che ha interessato la zona. Durante l'incontro con i giornalisti, ha confermato che il governo è arrivato questa mattina sul luogo dell'evento e ha fornito aggiornamenti sulla gestione dell'emergenza. È stato mostrato un video relativo all'intervento e allo stato dei lavori in corso. La premier ha anche risposto ad alcune domande sulla questione.

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