Niscemi Meloni torna sul luogo della frana | il punto stampa – Video
Nella giornata di oggi, a Niscemi, il presidente del Consiglio ha effettuato un punto stampa in cui ha parlato della situazione legata alla frana che ha interessato la zona. Durante l'incontro con i giornalisti, ha confermato che il governo è arrivato questa mattina sul luogo dell'evento e ha fornito aggiornamenti sulla gestione dell'emergenza. È stato mostrato un video relativo all'intervento e allo stato dei lavori in corso. La premier ha anche risposto ad alcune domande sulla questione.
In un punto stampa a Niscemi la premier Meloni ha ribadito: “Il governo è venuto stamattina a confrontarsi col Consiglio comunale, ma anche poi con il comitato dei cittadini su due programmi che intendiamo licenziare domani in Consiglio dei Ministri e che mettono a terra i 150 milioni stanziati dal decreto” varato anche per occuparsi dello specifico della frana di Niscemi. “Noi a febbraio scorso – ha ricordato la premier – abbiamo varato un decreto, poi convertito in legge dal Parlamento ad aprile, per stanziare questi 150 milioni che avevano l’obiettivo della m essa in sicurezza del territorio, degli indennizzi, della demolizione delle case... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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