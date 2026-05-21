Nasce un nuovo modello di prevenzione oncologica di precisione ecco come
È stata presentata una nuova strategia di prevenzione oncologica di precisione durante una tre giorni dedicata all’innovazione in oncologia. L’evento si è tenuto presso un importante centro di ricerca italiano, con la partecipazione di esperti e ricercatori del settore. Durante l’incontro sono stati illustrati i primi risultati di uno studio volto a individuare metodi più mirati per prevenire i tumori. La novità potrebbe rappresentare un passo avanti significativo nel campo della medicina personalizzata.
La prevenzione dei tumori compie un passo avanti verso la medicina del futuro. All’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) si è aperta la tre giorni promossa da Motore Sanità dedicata all’innovazione in oncologia, con un annuncio destinato a segnare una possibile svolta nella ricerca italiana: la. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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