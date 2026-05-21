È stato annunciato il debutto del “Festival dei consumatori”, un nuovo evento promosso dall’Unione Consumatori Italiani. L’iniziativa si propone come uno spazio continuo dedicato all’approfondimento e al confronto sui temi che interessano cittadini, famiglie e consumatori. L’obiettivo è condividere valore e aumentare la consapevolezza su questioni di attualità legate ai diritti e alle pratiche di consumo. Il festival si svolgerà in forma di eventi periodici rivolti a un pubblico interessato a conoscere meglio i propri diritti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nasce il “ Festival dei Consumatori ”, il nuovo format di eventi promosso dall’Unione Consumatori Italiani, pensato come spazio permanente di approfondimento e confronto sui grandi temi che riguardano cittadini, famiglie e consumatori. “Condividere valore, creare consapevolezza” sarà il claim che accompagnerà il Festival, sintetizzandone la missione: promuovere informazione, cultura economica e partecipazione civica attraverso un linguaggio accessibile e autorevole. Il Festival dei Consumatori sarà un vero e proprio road show nazionale che, tappa dopo tappa, accompagnerà alcuni dei principali appuntamenti culturali e sociali italiani, intrecciando economia, diritti, sostenibilità, cultura, informazione e partecipazione civica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Nasce il “Festival dei consumatori”: “Condividere valore, creare consapevolezza”

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