Napoli su Fortnite e Roblox la città rifatta in 3D adesso si può visitare nei videogiochi

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli è diventata protagonista di due mondi virtuali, Fortnite e Roblox, grazie a un progetto chiamato Napoli Immersiva. La città è stata ricostruita in tre dimensioni e resa esplorabile all’interno di questi videogiochi. La ricostruzione digitale permette ai utenti di visitare luoghi riconoscibili del capoluogo partenopeo. La realizzazione si inserisce in un’iniziativa che mira a creare ambienti immersivi e interattivi legati alla città. La versione digitale di Napoli può essere visitata in modo gratuito dagli utenti su entrambe le piattaforme.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il capoluogo partenopeo ricostruito in digitale su Fortnite e Roblox nell'ambito del progetto Napoli Immersiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Napoli ha il suo gemello digitale immersivo: la città diventerà anche scenario competitivo di FortniteSi è tenuta questa mattina, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, la conferenza stampa di presentazione ufficiale di Napoli Immersiva, il...

La dieta mediterranea si aggiorna e diventa 3D: adesso l’orologio conterà quanto il cibo che si mangiaLa dieta mediterranea, il modello alimentare più celebre al mondo per i suoi benefici sulla longevità evolve verso una nuova configurazione.

napoli su fortnite eNapoli su Fortnite e Roblox, la città rifatta in 3D adesso si può visitare nei videogiochiIl capoluogo partenopeo ricostruito in digitale su Fortnite e Roblox nell'ambito del progetto Napoli Immersiva ... fanpage.it

napoli su fortnite eNapoli ha il suo gemello digitale immersivo: la città diventerà anche scenario competitivo di FortniteL'iniziativa Napoli Immersiva nasce per valorizzare il patrimonio culturale e turistico della città attraverso un ecosistema digitale che accompagna, arricchisce e orienta il viaggio reale ... napolitoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web