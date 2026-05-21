Napoli su Fortnite e Roblox la città rifatta in 3D adesso si può visitare nei videogiochi
Napoli è diventata protagonista di due mondi virtuali, Fortnite e Roblox, grazie a un progetto chiamato Napoli Immersiva. La città è stata ricostruita in tre dimensioni e resa esplorabile all’interno di questi videogiochi. La ricostruzione digitale permette ai utenti di visitare luoghi riconoscibili del capoluogo partenopeo. La realizzazione si inserisce in un’iniziativa che mira a creare ambienti immersivi e interattivi legati alla città. La versione digitale di Napoli può essere visitata in modo gratuito dagli utenti su entrambe le piattaforme.
Il capoluogo partenopeo ricostruito in digitale su Fortnite e Roblox nell'ambito del progetto Napoli Immersiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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