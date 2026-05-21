Napoli si lavora per il prossimo allenatore | muro di Lotito Sarri riflette
A Castel Volturno si cerca un nuovo allenatore per la squadra di calcio, mentre il presidente ha deciso di non accelerare le decisioni. Maurizio Sarri ha chiesto qualche giorno in più per valutare la sua posizione e ha invitato chi lo sostiene a aspettare almeno fino all’inizio della prossima settimana. Chi non può attendere, secondo quanto riferito, dovrebbe considerare altre opzioni. La situazione rimane in evoluzione e non ci sono ancora annunci ufficiali.
CASTEL VOLTURNO Maurizio Sarri ha chiesto tempo. Chi lo vuole, deve pazientare. Chi non ha la pazienza di aspettare l?inizio della prossima settimana, fa meglio a rinunciare. Turbato dalla. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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