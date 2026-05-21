Monopattini nel Biellese | arriva il targhino multe fino a 400 euro

Nel Biellese, da oggi è obbligatorio esporre un targhino sui monopattini, secondo quanto stabilito dalle nuove normative. Per ottenere il codice adesivo personale, bisogna seguire una procedura specifica, anche online. Chi circola senza il tesserino può ricevere una multa che può arrivare fino a 400 euro. La sanzione massima viene applicata in caso di mancata esposizione del codice o di uso improprio del monopattino senza regolare autorizzazione.

? Punti chiave Come si ottiene il nuovo codice adesivo personale?. Quanto costa la sanzione massima per chi non è in regola?. Quando scatta l'obbligo di assicurazione per i monopattini?. Perché il nuovo contrassegno non può essere spostato tra diversi mezzi?.? In Breve Sanzioni per mancanza di contrassegno tra 100 e 400 euro nel Biellese.. Obbligo assicurazione RC verso terzi in vigore dal 16 luglio.. Targhino adesivo plastificato e non rimovibile per ogni monopattino elettrico.. Assessore Giacomo Moscarola conferma l'avvio immediato dei controlli sul territorio.. Dal 16 maggio è entrata ufficialmente in vigore la nuova normativa che impone l’uso del contrassegno identificativo per i monopattini elettrici, introducendo controlli e sanzioni pecuniarie nel territorio biellese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Targa obbligatoria per monopattini entro il 16 maggio: rischio multe fino a 400 euro

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