Gli Azzurrini Under-17 si preparano a partecipare ai Mondiali in Estonia, dove sono inseriti nel Gruppo E. Il loro cammino sarà ostacolato da tre squadre avversarie, contro cui affronteranno nelle prime fasi del torneo. La competizione in Estonia rappresenta un'importante occasione per mettere alla prova le capacità della squadra e valutare il livello di preparazione in vista delle sfide future in Qatar. La fase di gruppi si svolgerà nelle prossime settimane, con partite che definiranno il passaggio agli eventuali turni successivi.

? Punti chiave Chi sono gli avversari che ostacoleranno il cammino degli Azzurrini?. Come influirà il torneo in Estonia sulla preparazione per il Qatar?. Quali sfide tattiche imporranno Jamaica e Costa d'Avorio al gruppo?. Perché la gestione del carico fisico sarà decisiva per il successo?.? In Breve Esordio contro Jamaica il 20 novembre, Costa d'Avorio il 23 e Uzbekistan il 26 novembre.. Fase finale Campionato Europeo in Estonia programmata dal 25 maggio al 7 giugno.. Italia ottava partecipazione storica con sette titoli precedenti tra il 1991 e il 2025.. Bronzo mondiale 2025 ottenuto battendo il Brasile ai calci di rigore.. A Doha è stato definito oggi il percorso dell’Italia per i Mondiali Under-17, inserendo gli Azzurrini nel Gruppo E insieme a Jamaica, Costa d’Avorio e Uzbekistan. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondiali Under-17: ecco il percorso degli Azzurrini nel Gruppo E

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