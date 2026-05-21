Minacce e violenze contro padre e sorella | 39enne arrestato

Da frosinonetoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri di Frosinone hanno arrestato un uomo di 39 anni, disoccupato, a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La misura è stata emessa per le ripetute condotte estorsive e violente che avrebbe messo in atto nei confronti del padre convivente e della sorella. Le forze dell’ordine hanno raccolto elementi che indicano un comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti dei familiari. L’uomo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I Carabinieri della Stazione di Frosinone hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 39enne del posto, disoccupato, gravemente indiziato di ripetute condotte estorsive e violente ai danni del padre convivente e della sorella.Il provvedimento è stato emesso. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Milano, arrestato stalker 40enne: minacce e violenze contro la ex compagnaUn nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei… Monopattini elettrici: dal 16 maggio...

minacce e violenze controMinacce e violenze contro un locale del centro. Divieto di dimora per un 29enneHa tenuto sotto scacco per mesi un locale del centro di Borgomanero, con minacce e gesti violenti che hanno reso un inferno la quotidianità dell’esercizio, di chi ci lavorava e di chi lo frequentava. ecorisveglio.it

minacce e violenze controSant'Antimo, insulti e violenze contro gli alunni: insegnante sospesa per un annoLa didattica dell’orrore. Maestra sospesa per dodici mesi dal gip del tribunale di Napoli Nord, su richiesta della procura aversana, diretta da Domenico Airoma, per le violenze fisiche ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web