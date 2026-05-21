Minacce e violenze contro padre e sorella | 39enne arrestato

I Carabinieri di Frosinone hanno arrestato un uomo di 39 anni, disoccupato, a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La misura è stata emessa per le ripetute condotte estorsive e violente che avrebbe messo in atto nei confronti del padre convivente e della sorella. Le forze dell’ordine hanno raccolto elementi che indicano un comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti dei familiari. L’uomo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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I Carabinieri della Stazione di Frosinone hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 39enne del posto, disoccupato, gravemente indiziato di ripetute condotte estorsive e violente ai danni del padre convivente e della sorella.Il provvedimento è stato emesso. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Milano, arrestato stalker 40enne: minacce e violenze contro la ex compagnaUn nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei… Monopattini elettrici: dal 16 maggio... La voglio sfilettare: violenze e minacce di morte contro moglie e amante, arrestato dai carabinieri di San Ferdinando (RC) -- ilmetropolitano.it/2026/05/05/la-… #ilmetropolitano #Carabinieri x.com Minacce e violenze contro un locale del centro. Divieto di dimora per un 29enneHa tenuto sotto scacco per mesi un locale del centro di Borgomanero, con minacce e gesti violenti che hanno reso un inferno la quotidianità dell’esercizio, di chi ci lavorava e di chi lo frequentava. ecorisveglio.it Accoltella la moglie con le forbici da cucina: i colpi dopo mesi di violenze e minacce. L'uomo fu denunciato anche dal figlio reddit Sant'Antimo, insulti e violenze contro gli alunni: insegnante sospesa per un annoLa didattica dell’orrore. Maestra sospesa per dodici mesi dal gip del tribunale di Napoli Nord, su richiesta della procura aversana, diretta da Domenico Airoma, per le violenze fisiche ... ilmattino.it