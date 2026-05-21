Un rappresentante ha presentato una interrogazione parlamentare per chiarire la professione di un candidato sindaco coinvolto in una polemica pubblica. La richiesta include anche l’interrogazione di un ente spaziale per ottenere informazioni sul suo ruolo lavorativo. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e ha portato a una discussione sulla trasparenza delle informazioni riguardanti le candidature politiche. Nessun dettaglio sui nomi delle persone o degli enti coinvolti è stato reso noto.

“Ricostruzione satirica liberamente ispirata alla polemica sull’aspettativa lavorativa del candidato sindaco.” AREZZO – Dopo settimane di domande, controdomande, precisazioni, curriculum, PEC revocate, bilanci scomparsi e manager più o meno general, il caso Ceccarelli compie il grande salto: da Rondine a Montecitorio. L’onorevole Francesco Michelotti ha infatti depositato un’interrogazione parlamentare per chiedere ai ministri competenti di chiarire una questione che ormai tiene col fiato sospeso l’intero Paese: Vincenzo Ceccarelli era project manager, general manager, manager e basta oppure, come sospettano i più prudenti, semplicemente in aspettativa da così tanto tempo da essere diventato un reperto archeologico del mercato del lavoro? “Non è un processo sommario”, ha precisato Michelotti. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Michelotti porta il caso Ceccarelli in Parlamento: “Per sapere che lavoro fa, interrogata anche la NASA”

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