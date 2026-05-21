Meteo Roma del 21-05-2026 ore 06 | 15

Alle prime ore di venerdì, le previsioni meteo indicano per il Nord Italia una giornata caratterizzata da cieli prevalentemente soleggiati al mattino. La temperatura prevista al momento è di circa 6 gradi alle prime luci dell’alba, con poche variazioni nel corso della giornata. Le condizioni climatiche sembrano stabili e senza precipitazioni, offrendo un avvio di giornata tranquillo e soleggiato in molte regioni. La situazione rimane in evoluzione e sarà monitorata nelle prossime ore.

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meteo venerdì trovati in ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli soleggiati nel corso del pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con velature in transito su tutti i settori al centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni console al pomeriggio locali piovaschi sul basso Lazio stabilità sulle altre regioni in serata e nottata tempo nuovamente il tutto comunque con Ampi spazi di sereno alzo dal mattino tempo stabile con cieli sereni o più nuvolosi al pomeriggio instabilità momento su Campania Basilicata e Calabria con sviluppo di temporali... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Meteo Roma del 21-05-2026 ore 06:15 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Meteo Sullo stesso argomento Meteo Roma del 06-05-2026 ore 06:15meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino maltempo diffuso con piogge e temporali sparsi su tutte le regioni neve sulle... Meteo Roma del 05-05-2026 ore 06:15meteo ed i ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al Nord numero di transito sulle regioni settentrionali nel corso della giornata con... Queste le previsioni del tempo per domani su Roma . FARA' CALDO #IBI26 x.com Meteo, verso una fase estiva: le previsioni del 21-22 maggioAlta pressione sub-tropicale in rinforzo sull'Italia: fase stabile con caldo estivo in arrivo: i picchi più alti verso i 30 gradi al Nord e in Sardegna. Le previsioni meteo ... meteo.it Stadio mezzo vuoto per la Finale Femminile a Roma reddit Meteo Roma: oggi e domani nubi sparse, Giovedì 21 serenoMeteo per Martedì 19 Maggio 2026, Roma. Giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio, temperature comprese tra 12 e 23°C ... ilmeteo.it