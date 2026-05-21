Maldive Paakkarinen | Impossibile finire per caso in quella grotta o venire risucchiati

Il capo del team finlandese che ha recuperato i corpi nelle Maldive ha dichiarato che è impossibile finire accidentalmente in quella grotta o essere risucchiati all’interno. La sua affermazione si basa sulla valutazione delle condizioni e della posizione della grotta, che renderebbero improbabile un incidente di quel tipo senza un intervento intenzionale. La zona interessata è stata oggetto di indagini approfondite da parte dei soccorritori, che hanno recuperato i corpi e analizzato le circostanze dell’accaduto.

Maldive, il capo del team finlandese che ha recuperato i corpi: “Impossibile finire per caso in quella grotta o venire risucchiati. Pianifico sempre ogni immersione. E non posso certo dire che questa sia stata una passeggiata.”. Il caposquadra del team finlandese è arrivato alle Madive per recuperare i corpi dei sub italiani morti. Sami Paakkarinen, ha parlato al Corriere della Sera della grotta in cui è intervenuto: “Se è possibile entrarci per errore? È una grotta enorme. E poi, alle Maldive, il sole splende fino a 100 metri di profondità. Quindi a 60 metri è ancora giorno. Quando entri in una grotta te ne accorgi perché cala il buio. Non rischi di entrarci accidentalmente”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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