Mahmood chiamato a testimoniare per una presunta violenza sessuale

Nelle ultime settimane si sono intensificate le indagini relative a un caso di presunta violenza sessuale, con una persona che ha presentato denuncia. La vittima ha fornito alcune dichiarazioni che, secondo fonti investigative, potrebbero riferirsi anche a una figura pubblica nota, anche se il suo nome non risulta tra gli indagati. La persona ascoltata ha confermato alcuni dettagli, mentre gli inquirenti stanno verificando le circostanze e le eventuali responsabilità. Mahmood è stato chiamato a comparire come testimone nel procedimento.

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Il nome di Mahmood non compare nel registro degli indagati, eppure le dichiarazioni della presunta vittima sembrano coinvolgere anche lui. Il caso in questione è quello relativo all’accusa di violenza sessuale mossa dall’americano Patrick Cooper nei confronti di Riccardo Tisci, ex direttore creativo di Givenchy e Burberry. Il fatto, avvenuto a New York, risalirebbe alla notte tra il 29 e il 30 giugno 2024. Stando alla versione di Cooper, l’uomo si trovava in compagnia di un amico di nome Michael, il quale gli avrebbe proposto di raggiungere lo stilista, che in quel momento si trovava insieme al cantante Mahmood. Il gruppo si sarebbe poi diretto in un locale ad Harlem. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Mahmood chiamato a testimoniare per una presunta violenza sessuale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mahmood al centro di una storia drammatica, sentito come testimone di una presunta violenza sessuale Sullo stesso argomento Stilista accusato di violenza sessuale: Mahmood chiamato a testimoniareMahmood è stato chiamato per testimoniare nel processo che coinvolge Riccardo Tisci, stilista italiano ed ex direttore creativo di Givenchy e... Mahmood chiamato a testimoniare nel processo contro Riccardo Tisci: le 64 domande dei giudiciMahmood chiamato a testimoniare nel processo contro Riccardo Tisci: emergono le 64 domande dei giudici americani sulla notte del 29 giugno 2024. quilink.it Mahmood chiamato a testimoniare nel caso Riccardo Tisci: spuntano 64 domande sulla notte del Pride a New York e sul presunto blackout denunciato da Patrick Cooper x.com La pop star italiana Mahmood chiamato a testimoniare nel processo per violenza sessuale che coinvolge l'ex stilista di Givenchy e Burberry, Riccardo Tisci reddit Mahmood chiamato a testimoniare nel processo per stupro allo stilista Tisci: Quella sera c’era anche luiMahmood è stato chiamato a testimoniare in un processo in corso a New York che vede imputato per violenza sessuale lo stilista italiano Riccardo Tisci, ex direttore creativo di Givenchy e Burberry. Ti ... tpi.it